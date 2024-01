Sodexo confirme ses perspectives après des recettes en hausse

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a publié vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,1% au premier trimestre de son exercice décalé, porté notamment par la Coupe du monde de rugby, et a confirmé ses perspectives pour 2024.

De septembre à novembre, le chiffre d'affaires a atteint 6,28 milliards d'euros (5,84 milliards de francs), somme qui exclut la contribution de Pluxee, entité rassemblant les 'avantages aux salariés' notamment les titres-restaurant, vouée à entrer en Bourse au 1er février après une scission.

En excluant notamment un effet de change négatif de -4,8% lié à l'appréciation de l'euro, la croissance de l'activité s'établit à +8,2%, souligne le groupe dans un communiqué.

L'activité 'bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du monde de rugby et est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets', 'ces deux effets se compensant', selon Sodexo.

La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5% sur le trimestre. La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%.

Toutes les zones géographiques progressent, avec une hausse plus marquée en Europe.

'Nous avons connu un bon début d'année et nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique pour être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité', a commenté Sophie Bellon, PDG de Sodexo, citée par le communiqué.

'Le projet de spin-off de Pluxee progresse bien, la prochaine étape étant le Capital Markets Day du 10 janvier prochain, en amont de la première cotation attendue le 1er février', a-t-elle poursuivi.

Pour les exercices 2024 et 2025, le groupe attend, hors Pluxee, une croissance organique du chiffre d'affaires entre 6 et 8% par an et une marge d'exploitation en hausse de 30 à 40 points de base par an, à taux constants, des perspectives confirmées vendredi.

