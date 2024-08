Stabilité des actifs occupés en Suisse sur 20 ans

Le marché du travail reste dynamique en Suisse depuis 20 ans. En 2023, la part des personnes actives de plus de 15 ans était de 67,8% contre 67,7% en 2003, pour atteindre 4,84 millions de personnes.

Parmi celles-ci, la part des salariés est la plus importante et en augmentation passant de 50,4% à 51,3%, alors que les indépendants ne représentent que 14% de la population active, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué qui présente les résultats de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA).

Comparé à l'Europe, la Suisse a l'un des taux les plus importants de personnes actives juste derrère l'Islande à 75,0% et les Pays-Bas à 68,5%. Les voisins allemands (61,5%), français (56,3%) et italiens (49,9%) font sensiblement moins bien.

En termes de temps partiel, 37,6% des personnes actives travaillent à moins de 90%, dont 72,1% sont des femmes, soit plus de 1,3 millions contre 507'000 hommes. La garde des enfants et d'autres responsabilités familiales sont évoquées dans la publication pour justifier cet écart.

En 2023, le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail (BIT) n'a pas sourcillé avec 204'000 personnes qui représentent 4,0% de la population active.

/ATS