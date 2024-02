Stadler Rail décroche une commande en Arabie Saoudite

Stadler Rail a décroché sa première commande dans un pays du Golfe Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire va livrer dix rames de 175 mètres de long et pouvant accueillir 320 passagers à la compagnie nationale saoudienne, Saudi Arabia Railways (SAR).

L'ordre s'accompagne d'une option pour dix compositions supplémentaire et se monte au total à 600 millions de francs, a précisé lundi l'entreprise établie à Bussnang. La commande, qui fait suite à un appel d'offres de SAR en 2022, comprend également un volet de maintenance et d'entretien des rames, ainsi que la fourniture de pièces de rechange pour une période de 10 ans.

Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre des transports et de la logistique d'Arabie Saoudite, lequel préside le conseil d'administration de SAR, et le conseiller fédéral Guy Parmelin étaient présents lors de la signature du contrat.

Les nouvelles rames seront construites selon les dernières normes européennes et internationales et seront spécialement équipées pour les conditions climatiques et environnementales de l'Arabie saoudite, ajoute Stadler Rail. Mues par deux groupes motopropulseurs diesel-électriques indépendants, elles pourront être utilisées sur le réseau ferroviaire en pleine expansion de la SAR dans tout le pays, permettant de doubler capacité annuelle des trains dans l'Est du royaume à plus de 3,8 millions de passagers par an et d'offrir des trajets directs de Riyad à Dammam.

/ATS