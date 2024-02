Stadler décroche une commande des CFF pour cinq trains Giruno

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché une commande de cinq rames Giruno supplémentaires des Chemins de fer fédéraux (CFF). Le montant de l'investissement s'élève à environ 170 millions de francs.

Cette commande répond à une demande croissante de voyages en train entre la Suisse et l'Italie et permettra de développer l'offre internationale et en particulier sur l'axe du Saint-Gothard, indique un communiqué mercredi soulignant la coopération entre Trenitalia et CFF.

Les nouvelles rames seront opérationnelles en 2026. La flotte Giruno des CFF comptera alors 41 trains au total.

/ATS