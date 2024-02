Stadler décroche une commande pour 33 locomotives

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a remporté une commande de 33 nouvelles locomotives de la société nationale des chemins de fer néo-zélandais Kiwirail. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

Celle-ci fait partie d'un investissement global de 1,7 milliard de dollars. 'Cette collaboration permettra à Stadler d'étendre sa présence en Nouvelle-Zélande', indique un communiqué mardi, détaillant le partenariat divisé en deux contrats.

Le premier comprend la livraison de neuf locomotives de ligne équipées de l'ETCS ('European Train Control System') et le second de 24 locomotives de manoeuvre hybrides diesel-batterie ainsi que des pièces de rechange, des outils spéciaux et des services techniques.

Au total, Stadler fabrique actuellement 57 locomotives à voie étroite commandées en 2021 par Kiwirail.

/ATS