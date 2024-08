Starbucks change de patron

Le géant américain du café Starbucks, qui subit depuis plusieurs mois une baisse d'activité dans un contexte de hausse des prix et de pressions d'actionnaires, a annoncé mardi le départ à effet immédiat de son patron Laxman Narasimhan.

Il était en poste depuis seulement seize mois et doit être remplacé à partir du 9 septembre par le patron de la chaîne de restauration rapide mexicaine Chipotle, Brian Niccol. 'Brian apporte énormément d'expérience et un bilan reconnu quand il s'agit d'innovation et de croissance', a indiqué Mellody Hobson, présidente du conseil d'administration, citée dans un communiqué.

'Notre conseil pense qu'il peut être un dirigeant transformateur pour notre entreprise', a-t-elle ajouté. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Starbucks s'envolait de 15,02%.

Plusieurs sociétés d'investissement activistes ont récemment pris des participations dans le capital, réclamant des changements de stratégie, selon des médias américains. La chaîne a annoncé le 30 juillet un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de son exercice décalé inférieur aux attentes, du fait d'une baisse du nombre de transactions qu'une hausse des prix n'a pas compensée.

A nombre comparable de boutiques, il a subi une baisse de 3%, plombé par une chute de 5% des transactions qui n'a été que partiellement compensée par une progression de 2% du ticket moyen. Laxman Narasimhan, 57 ans, avait été sélectionné en septembre 2022 pour être directeur général de Starbucks mais avait travaillé pendant six mois avec le patron historique de l'entreprise, Howard Schultz.

Ce dernier avait en effet repris temporairement les rênes du groupe au printemps de cette année-là - quatre ans après son départ - lorsque son successeur, Kevin Johnson, était parti à la retraite. M. Schultz a transmis la direction générale en mars 2023 et a quitté, en septembre, son siège au sein du conseil d'administration, tout en restant président émérite du groupe.

Avant d'entrer chez Starbucks, M. Narasimhan, était directeur général du groupe britannique de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser et il avait auparavant occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe PepsiCo.

