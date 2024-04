Straumann sourit à nouveau au premier semestre

Le fabricant d'implants dentaires et d'instruments chirurgico-dentaires Straumann a vu ses recettes augmenter sur les trois premiers mois de 2023, au-delà des prévisions. Cela, en raison notamment d'une surperformance dans la région d'Asie-Pacifique.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 643,8 millions, en hausse de 8,1% sur un an, informe dans un communiqué mardi la multinationale bâloise.

En termes organiques, soit ajustée des effets de change et d'acquisition, la croissance s'est élevée à 15,1%, précise le groupe.

Par région, les recettes en Asie-Pacifique ont bondi de 63,7%, à 130,8 millions. 'La Chine se distingue par sa croissance organique exceptionnelle, portée par la poursuite d'une forte croissance dynamique et une base de comparaison faible', souligne la société.

Les autres zones ont connu une croissance du chiffre d'affaires plus modérée, avec une hause de 5,2%, à 283,9 millions, en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et de 3,7%, à 177,8 millions en Amérique du Nord. Les chiffres publiés par le groupe rhénan s'inscrivent au-delà des projections du consensus AWP, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 628 millions de francs et une croissance organique de 13,5%.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Straumann confirme ses objectifs, qui sont de générer cette année une croissance organique près de 10%, et dégager une marge opérationnelle de 24% à 25%. Le groupe reste persuadé qu'il continuera à gagner des parts de marché dans son marché global estimé à plus de 19 milliards de francs.

/ATS