Suisa Digital poursuit Twitter International pour violation du droit d'auteur

Twitter International, propriétaire de la plateforme X (anciennement Twitter), ne paie pas pour la musique qu'il utilise sur X. Raison pour laquelle Suisa Digital poursuit désormais cette société pour violation du droit d'auteur.

Dans la plainte devant le tribunal régional de Munich, il est reproché à Twitter International d'utiliser sans licence la musique représentée par Suisa Digital sur X, indique mercredi Suisa Digital. Les messages de texte ou les tweets envoyés sur X peuvent contenir des vidéos accompagnées de musique.

Depuis six mois, Suisa Digital tente sans succès d'entamer des négociations avec Twitter International en vue de conclure des contrats de licence. Mais cette société n'a ni répondu aux courriers ni retiré les vidéos incriminées de X, selon le communiqué.

Suisa Digital est une filiale de Suisa, coopérative des auteurs et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein. Elle représente dans le monde les droits musicaux en ligne des artistes de 18 sociétés et plusieurs éditeurs internationaux.

