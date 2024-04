Suisse Tourisme se dote d'un nouveau logo après presque 30 ans

Après presque 30 ans sous la bannière de la fleur dorée, Suisse Tourisme a présenté lundi à Genève son nouveau logo. Avec 'Switzerland', Suisse Tourisme affirme se doter de plus qu'une image: un 'univers de marque touristique complet'.

Ainsi, l'organisme ne se contentera plus de promouvoir la destination, mais 'accompagnera les touristes tout au long de leur parcours, de l'inspiration à la planification du voyage'.

Le nouveau logo 'Switzerland' - exclusivement en anglais – 'constitue la base logique pour la marque de la destination de vacances et de voyage qu’est la Suisse', écrit Suisse Tourisme.

L'Office national suisse du tourisme (ONST) est devenu l'actuelle organisation nationale de marketing touristique Suisse Tourisme (ST) en 1995. L'image de la Suisse touristique connue aujourd’hui dans l’imaginaire collectif avait alors été créée sous l'égide d'un nouveau logo: la fleur dorée.

Pendant de nombreuses années, non seulement Suisse Tourisme, mais aussi un certain nombre d'organisations sectorielles et de destinations ont fait la promotion de leur offre touristique avec ce logo. La fleur dorée est ainsi aujourd'hui associée à la Suisse touristique par la population et de nombreux visiteurs.

/ATS