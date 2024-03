Suisse privé d'électricité à cause d'un... nid de cigognes

Le petit village de Suisse en Moselle, comme son nom de l'indique pas, a été privé d'électricité une bonne partie de la journée de mardi. En cause: une branche d'un nid de cigognes a provoqué un court-circuit, a-t-on appris mercredi auprès d'Enedis.

L'incident, qui s'est produit vers 06h40 sur la commune agricole de Suisse, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Metz, a plongé dans le noir '932 clients' de cette petite localité, a indiqué à l'AFP l'opérateur, confirmant des informations du quotidien régional Le Républicain Lorrain.

'Nos équipes techniques sont immédiatement intervenues sur place pour identifier l'origine du problème et rétablir l'électricité au plus vite', précise la même source. 'Les derniers clients impactés ont tous été réalimentés (mardi) à 17h00 grâce à la mise en place de deux groupes électrogènes.'

L'incident a été déclenché par 'une branche d'un nid de cigognes installé sur un poteau électrique' et qui 'a chuté sur un câble aérien, provoquant un court-circuit et des dégradations sur le réseau public de distribution d'électricité', a-t-on ajouté.

'Nos techniciens sont intervenus (mercredi) pour procéder aux réparations définitives et éloigner les branches du nid situées trop près des lignes électriques', a précisé l'opérateur.

Selon Enedis, qui dit intégrer 'la préservation de la biodiversité dans toutes ses activités', le déplacement complet du nid ne sera en revanche 'possible qu'à la fin de la période de nidification, et sur accord de notre partenaire, la Ligue de protection des oiseaux Grand Est, qui dispose d'une dérogation accordée et contrôlée' par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) 'pour décider des déposes de nids'.

/ATS