Sulzer fait progresser ses entrées de commandes au 1er trimestre

Le groupe industriel Sulzer a enregistré une hausse des entrées de commandes au premier trimestre, grâce à une croissance à deux chiffres de toutes ses divisions. La direction a confirmé ses objectifs, portés par une demande solide attendue en 2023.

De janvier à mars, les nouvelles commandes ont augmenté de 31,2% à 1,1 milliard de francs, rapporte un communiqué paru lundi.

Par divisions, Flow Equipement progresse de 42,8% à 470 millions, Services de 16% à 325,1 millions et Chemtech de 33,7% à 275 millions.

Ce chiffre est supérieur aux attentes du consensus de l'agence AWP, dont les six analystes interrogés s'accordaient en moyenne à 904 millions de francs.

Le carnet des commandes s'est inscrit à 2,1 milliards, contre 1,9 milliard un an auparavant.

Pour 2023, la direction anticipe une croissance organique des commandes de 3% à 6%, une hausse de 7% à 9% des recettes hors effets de change et d'acquisition, ainsi qu'une marge d'exploitation (Ebita) supérieure à 10%.

Le bénéfice net devrait être nettement plus élevé compte tenu de la disparition d'effets négatifs non récurrents tels que l'abandon des activités en Russie et en Ukraine, la fermeture en Pologne ou encore la scission de Medmix à l'automne 2021.

