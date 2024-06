Sulzer met l'accent sur la rentabilité à l'horizon 2028

Le conglomérat Sulzer dévoile lundi lors de sa journée pour investisseurs sa nouvelle feuille de route. A horizon 2028, le groupe entend faire bondir sa marge Ebitda de 11,1% l'an dernier à plus de 17%. Le rendement sur capitaux investis doit s'établir à plus de 22%.

'Le déploiement de notre stratégie est intégralement financé et délivre déjà des résultats', se félicite la directrice générale et présidente Suzanne Thoma, citée dans un communiqué.

L'ambition d'une croissance organique plus vive que celle du marché repose sur les trois piliers que constituent la sécurité et la transition énergétique, les ressources naturelles et les processus industriels.

/ATS