Sunrise promet 240 millions de dividende pour séduire les marchés

Dans l'optique de son retour à la Bourse suisse, l'opérateur Sunrise fait les yeux doux aux investisseurs, leur faisant miroiter le versement d'au moins 240 millions de francs de dividende par an.

Le montant versé aux actionnaires augmentera avec le temps, a promis Mike Fries, le patron (CEO) de Liberty Global lors d'une conférence aux Etats-Unis. Les analystes estiment la valorisation de Sunrise à environ 8 milliard de francs, a rappelé pour sa part le chef financier (CFO) Charles Bracken.

L'opérateur zurichois pèserait ainsi 11 dollars sur le cours de 16 dollars de l'action Liberty Global, selon les calculs de la communauté financière. 'Nous ne commentons pas ces chiffres, mais (...) cela semble beaucoup', a souligné M. Fries. Pour le CFO, le titre du groupe américain est sous-évalué et devrait être négocié à 25 dollars.

Sunrise devrait signer son retour à la Bourse suisse cet automne. Les préparatifs vont bon train, a rappelé jeudi le CEO de l'opérateur André Krause, à l'occasion de la présentation des chiffres trimestriels. La cotation se fera par le biais d'une scission, et non pas en émettant des titres et en levant des fonds, comme cela est très souvent le cas pour les introduction en Bourse (IPO).

Les nouvelles actions Sunrise seront attribuées aux actionnaires de Liberty Global, qui pourront décider ou pas de rester investis. Le groupe basé à Glattbrugg retrouvera ainsi sa liberté quatre ans après son rachat par le géant américain. Sur le plan opérationnel, Sunrise sera totalement détaché du câblo-opérateur. Ce dernier veut investir 1,5 milliard de francs pour réduire la dette de future ex-filiale.

/ATS