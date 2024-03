Suspension de la grève chez Micarna

Après cinq jours d'arrêt, le travail a repris mercredi dans la matinée chez Micarna à Ecublens (VD). L'Office cantonal de conciliation ayant été saisi, le personnel a voté à l'unanimité la suspension de la grève, le temps des discussions.

'Réunis tôt mercredi en assemblée générale, les travailleurs ont pris acte de la saisine de l'organe de conciliation. Ils ont décidé de suspendre la grève le temps de la procédure afin de permettre le bon déroulement de la conciliation', a expliqué à Keystone-ATS Arnaud Bouverat, secrétaire syndical.

Le premier rendez-vous devant l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits du travail est fixé à lundi. Impossible de dire pour l'heure combien de séances seront nécessaires. Sont conviés: Micarna et ses partenaires sociaux de longue date (la Société suisse des employés de commerce et l'Association suisse du personnel de la boucherie), de même qu'Unia et une délégation du personnel du site d'Ecublens.

Unia autour de la table

'La délégation élue se réjouit de se retrouver enfin avec Unia à la même table que Migros, ce qui était la principale revendication du personnel depuis le début, déjà bien avant la grève', écrit le syndicat dans un court communiqué.

La procédure devant l'Office de conciliation garantit le traitement collectif du litige et empêche l'employeur d'exercer tout type de contrainte sur le personnel ayant participé à la grève, précise Unia. Concrètement, une première équipe a repris le travail en milieu de matinée. Une autre a suivi à la mi-journée.

84 emplois en jeu

Depuis jeudi dernier, le personnel était en grève pour protester contre la fermeture annoncée du site d'Ecublens, condamnant 84 emplois. Comme aucun signal d'apaisement ne se dessinait, le Conseil d'Etat vaudois a saisi l'organe cantonal de conciliation, appelant les uns et les autres à 'entrer dans un processus constructif'.

Sur le fond, le syndicat et les employés qu'il représente jugent insuffisantes les prestations prévues pour accompagner les salariés. Migros, en revanche, soutient que les revendications des collaborateurs peuvent être satisfaites dans le cadre du plan social prévu, qui va 'au-delà des standards dans l'industrie'.

Issue rapide espérée

Migros 'salue la volonté des autorités à trouver une issue rapide à ce conflit. Nous partageons le même but', a réagi le groupe par écrit. Il promet de participer 'dans un esprit collaboratif'.

Pour rappel, Migros prévoit de fermer le site Micarna d'Ecublens en avril 2025. Vu la baisse générale de la consommation de produits carnés, l'objectif est de regrouper la production de viande fraîche sur un nombre plus restreint de sites, dont celui de Courtepin (FR).

