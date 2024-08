Swiss prolonge encore la suspension des vols vers le Proche-Orient

Swiss prolonge la suspension des vols à destination et au départ de Tel Aviv, en Israël, et Beyrouth, au Liban, jusqu'au lundi 26 août inclus, 'après un examen plus approfondi de la situation au Moyen-Orient'.

Les espaces aériens au-dessus de l'Iran, de l'Irak et d'Israël ne seront pas utilisés non plus jusqu'au 26 août inclus, selon le communiqué de la filiale helvétique de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, paru lundi.

'Nous regrettons profondément les désagréments que cela pourrait causer à nos passagers, mais la sécurité de nos passagers et de nos équipages reste toujours notre priorité absolue', a assuré la compagnie à la croix blanche. Les passagers concernés seront contactés directement. Swiss offre 'la possibilité de reporter le voyage à une date ultérieure sans frais ou d'obtenir un remboursement intégral du billet'.

Swiss affirme continuer à suivre de près la situation au Moyen-Orient et rester en contact constant avec les autorités compétentes en Suisse et sur place.

Le groupe Lufthansa a suspendu ses vols vers Beyrouth fin juillet, dans la foulée d'une attaque meurtrière à la roquette dans la localité druze de Madjdal Shams sur le plateau du Golan annexé par Israël, qui a accusé le Hezbollah d'en être l'auteur. Plusieurs prolongations ont été annoncées depuis.

