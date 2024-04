Swiss voit sa rentabilité reculer en début d'année

La compagnie aérienne Swiss a augmenté ses recettes sur les trois premiers mois de 2024, mais la rentabilité a été pénalisée par des coûts plus élevés, notamment au niveau des prix du carburant et des dépenses liées au personnel.

Le chiffre d'affaires de la filiale du groupe allemand Lufthansa a augmenté de 8,1% sur un an à 1,2 milliard de francs au premier trimestre. Cette progression a été obtenue grâce à une hausse de 17% à 3,7 millions du nombre de passagers transportés, a-t-elle détaillé mardi dans un communiqué.

La rentabilité s'est par contre effondrée pendant la période sous revue, le bénéfice d'exploitation chutant de 60,8% à 30,7 millions. En cause, selon le transporteur national, l'inflation et l'envolée des prix du carburant. Mais 'ce sont surtout les frais de personnel plus élevés induits par la renégociation de conventions collectives de travail des navigants techniques et commerciaux qui ont pesé sur la balance', a-t-il détaillé.

En guise de perspective, le directeur financier Markus Binkert s'attend à ce que les deux trimestres à venir permettront de rebondir, car ils 'constituent notre haute saison et seront décisifs pour le résultat annuel', avec les vacances de Pâques et d'été. Aucun détail chiffré n'a cependant été communiqué.

L'entreprise fait face à d'importants changements au niveau de sa direction. Dennis Weber, actuellement responsable des relations avec les investisseurs de Lufthansa, reprendra la fonction de directeur financier de Swiss au 1er mai, succédant à M. Binkert.

La compagnie à la croix blanche reste en revanche à la recherche d'un nouveau directeur général pour remplacer Dieter Vranckx, qui doit rejoindre la maison-mère en qualité de responsable commercial en juillet.

/ATS