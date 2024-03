Swisscom prend le contrôle du prestataire informatique Camptocamp

L'opérateur historique de télécommunications Swisscom indique jeudi disposer du statut d'actionnaire majoritaire du développeur et intégrateur de logiciels libres (open source) Camptocamp. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité.

Le géant bleu ne précise pas non plus dans son communiqué l'ampleur de sa participation, pas plus que le profil financier de l'émanation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Etablie à Bussigny, celle-ci emploie environ 190 collaborateurs entre la Suisse, la France et l'Allemagne.

/ATS