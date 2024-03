Swisscom signe pour racheter Vodafone Italia

L'opérateur Swisscom a annoncé vendredi avoir signé avec son homologue britannique Vodafone Group afin de racheter la totalité de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros (7,6 milliards de francs) en numéraire.

Ce dernier sera fusionnée avec Fastweb, la filiale transalpine du géant bleu. 'Vodafone Italia et Fastweb réuniront leurs infrastructures, leurs compétences et leurs aptitudes mobiles et fixes (...) pour faire émerger un fournisseur leader d'offres convergentes sur un marché qui se caractérise par des opportunités de croissance', a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Selon l'opérateur helvétique historique, 'la transaction constitue une opération cruciale permettant à Swisscom de réaliser son objectif stratégique de croissance rentable en Italie'.

Swisscom avait confirmé fin février des 'négociations exclusives' avec Vodafone concernant une acquisition des activités en Italie de son concurrent britannique.

Cette opération doit permettre de réaliser des synergies de 600 millions d'euros par an et d'augmenter le dividende de l'opérateur aux mains de la Confédération.

/ATS