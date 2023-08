Swisscom voit son bénéfice semestriel bondir, les recettes stagnent

L'opérateur Swisscom est parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre, malgré un chiffre d'affaires stable et après avoir inscrit l'année dernière une importante provision pour litiges.

Fort de cette performance, le géant bleu a confirmé une nouvelle fois ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2023.

Sur un an, les recettes ont fait du surplace (-0,3% ou +0,5% à taux de change constants) à 5,45 milliards de francs, indique jeudi l'ex-régie fédérale dans un communiqué. Principale source de revenus, l'activité suisse a permis de générer un chiffre d'affaires de 4,04 milliard, en léger tassement de 0,6%. Les services de télécommunications ont fléchi de manière plus marquée (-1,2%) à 2,69 milliards.

La croissance s'est poursuivie pour la filiale italienne Fastweb, dont les recettes ont atteint 52 millions d'euros (49,9 millions de francs, +4,3%). Le chiffre d'affaires des services informatiques pour clients commerciaux a grappillé 1,6% à 583 millions de francs.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 2,30 milliards de francs, ce qui représente une hausse de 5,1%. Apuré des effets de changes et des effets exceptionnels, la hausse atteint 2,1%. L'excédent opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) affiche un bond de 11,6% à 1,12 milliard.

Le bénéfice net a pris 8,0% à 848 millions de francs, précise Swisscom. Au premier semestre 2022, la rentabilité de Swisscom avait pâti de provisions pour litiges à hauteur de 82 millions de francs, dont une amende de 72 millions de la Commission fédérale de la concurrence (Comco) pour abus de marché dans le domaine de la télévision sportive payante.

Prix maintenus malgré l'inflation

Ces chiffres semestriels sont inférieurs aux prévisions moyennes des analystes sollicités par l'agence AWP. Les revenus étaient attendus à 5,47 milliards de francs, l'Ebitda à 2,32 milliards, l'Ebit à 1,13 milliard et le bénéfice net à 871 millions.

Cité dans le communiqué, le directeur général Christoph Aeschlimann affirme que l'opérateur n'échappe pas au renchérissement, l'inflation étant cependant compensée par 'une gestion efficace des coûts'. Les prix des abonnements 'blue' - mobile et raccordements au réseau fixe - ne seront pas relevés jusqu'à fin 2024, s'engage le responsable. A fin juin, quelque 2 millions de clients avaient souscrit à cette offre.

Le rythme des investissements a accéléré, en témoigne un montant de 1,11 milliard de francs entre janvier et juin, supérieur de 5,7% à celui du premier semestre 2022. En termes de couverture, Swisscom revendique 77% de la population suisse desservie avec la technologie 5G+. D'ici 2025, la couverture fibre optique va augmenter de 55% et même de 70-80% à horizon 2030, prédit le géant des télécommunications.

La direction reconduit une nouvelle fois sa feuille de route annuelle pour 2023, qui prévoit un chiffre d'affaires de 11,1 à 11,2 milliards de francs et un Ebitda de 4,6 à 4,7 milliards, pour des investissements devisés à 2,3 milliards. Si ces objectifs sont atteints, la société entend à nouveau verser un dividende de 22 francs par action.

/ATS