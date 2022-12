Swissgrid se prépare à une éventuelle situation critique cet hiver

Swissgrid prend des mesures en cas de problème d'approvisionnement cet hiver. Le propriétaire du réseau va se préparer à exploiter les lignes Bassecourt (JU) - Mühleberg (BE) et Bickigen (BE) - Chippis (VS) en tension 380 kilovolts (kV), au lieu de 220.

La hausse de la tension n'est prévue que pour la période allant de janvier à avril 2023, a indiqué mercredi la société nationale pour l'exploitation du réseau dans un communiqué. Un test d'exploitation avec la tension 380 kV sera effectué de ce jeudi 15 décembre au 18 janvier 2023.

Cette hausse temporaire de la tension a été autorisée par le Conseil fédéral. Elle soit éviter les congestions sur le réseau de transport et permettre d'acheminer l'intégralité de l'énergie produite par les centrales hydroélectriques des Alpes vers le Plateau suisse, précise encore le communiqué.

/ATS