Swissprinters va mettre fin à ses activités à Zofingen (AG)

L'imprimerie Swissprinters à Zofingen (AG) prévoit de cesser ses activités à la fin du mois de septembre. Cette filiale commune des groupes de médias Ringier et NZZ emploie 144 personnes.

La baisse de la demande en produits d'impression, la perte d'importantes commandes ainsi que le prix toujours plus élevé du papier et de l'énergie sont à l'origine de cette décision, a indiqué lundi Swissprinters. Dans ce contexte, des perspectives économiquement stables ne sont plus garanties.

Le nombre de licenciements ne sera connu qu'à l'issue de la procédure de consultation lancée lundi. Les collaborateurs continueront d'être employés jusqu'à la fermeture. Une partie des suppressions de postes pourrait être compensée par des retraites anticipées dans le cadre du plan social existant, précise Swissprinters.

Magazines, brochures et catalogues

Swissprinters appartient à Ringier (70%) et NZZ (30%). L'entreprise imprime des magazines, des brochures et des catalogues. Une adaptation des infrastructures d'impression avait été réalisée durant l'été 2023 afin de réagir à la tendance à la baisse.

L'entreprise veut garantir l'exécution des commandes jusqu'à la fin du mois de septembre. Pour les magazines de Ringier et NZZ, des appels d'offres sont en préparation, aussi au niveau international. Selon Swissprinters, il n'y a plus assez de capacités disponibles en Suisse pour la production des magazines.

'Je regrette beaucoup la fermeture envisagée', a déclaré Michael Ringier, président du conseil d'administration de Ringier SA, cité dans le communiqué. Ringier a une histoire vieille de 190 ans qui a commencé à Zofingen avec une imprimerie, a-t-il rappelé. Ringier, dont le siège principal est à Zurich, a son siège social à Zofingen.

