TGV Sud-Est: « reprise normale » après les perturbations de mercredi

La SNCF a fait état jeudi matin d'une 'reprise normale' de la circulation des TGV sur la ligne à grande vitesse Sud-Est. De multiples annulations et des retards avaient affecté le trafic mercredi à la suite de violents orages.

Jeudi matin peu avant 07h30, une porte-parole de la SNCF a annoncé à l'AFP une 'reprise normale' sur la ligne Paris-Lyon, coupée mercredi dès 07h40 par des chutes d'arbres provoquées par une 'mini tornade' sur la ligne à grande vitesse et la ligne classique parallèle. Quelque 80'000 passages ont été affectés par ces perturbations.

Dans son dernier point de situation à 17h00 mercredi, la SNCF avait indiqué que la circulation des trains reprenait 'très progressivement sur la LGV Sud-Est car une seule voie (était) utilisable', et promettait 'une reprise normale' jeudi, appelant en attendant les passagers concernés par des annulations de train à reporter leur voyage.

La Suisse n'avait pas été épargnée. Les TGV reliant Lausanne et Genève à Paris avaient été supprimés. Ceux entre Zurich et Bâle et Paris étaient déviés, selon les CFF.

Train percuté par un arbre

A l'origine des problèmes, 'un arbre tombé sur la ligne à grande vitesse, qui a été heurté par un TGV lancé à pleine vitesse', avait expliqué à l'AFP Séverine Lepère, directrice générale adjointe Ile-de-France de SNCF Réseau, soulignant qu'il n'y avait eu aucun blessé à bord.

L'accident était survenu dans l'Yonne, non loin du site du Vergigny où une tentative de sabotage avait été déjouée la semaine dernière. Les sabotages concertés menés au même moment sur trois autres axes ferroviaires majeurs avaient provoqué une pagaille monstre le jour de la cérémonie d'ouverture des JO et à une période de grands départs pour les congés d'été. La SNCF a aussi eu des problèmes d'alimentation électrique de la ligne.

