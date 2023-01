Table Suisse a sauvé l'équivalent de 17,5 millions de repas en 2022

La Fondation Table Suisse a récupéré 6100 tonnes de denrées alimentaires ainsi que de produits non-alimentaires en 2022. Ces marchandises d'une qualité irréprochable, qui auraient sinon terminé à la poubelle, ont profité à des personnes touchées par la pauvreté.

Par rapport à 2021, c'est 1400 tonnes supplémentaires qui ont été récoltées, soit une hausse de 23%, a indiqué la fondation lundi dans un communiqué. 'La forte expansion de la région Suisse centrale a notamment contribué à cette croissance', explique-t-elle.

Table Suisse, qui récupère les marchandises excédentaires auprès de 530 succursales de grands distributeurs suisses, estime que la population 'a davantage pris conscience du gaspillage alimentaire et de la pauvreté' l'an dernier. En parallèle, toujours plus de personnes se sont retrouvées dans le besoin en Suisse en raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation mondiale.

Les 6100 tonnes de marchandises, dont la valeur est estimée à 42,6 millions de francs, ont été livrées gratuitement à environ 500 institutions sociales (soupes populaires, centre d'hébergement d'urgence, etc.) qui préparent ensuite des repas, ainsi qu'à des centres de redistributions où les personnes dans le besoin peuvent faire leurs courses gratuitement ou à moindres frais.

Au total, les quelque 24 tonnes de denrées alimentaires et de produits non-alimentaires collectés chaque jour par la fondation ont permis de récupérer en une année de quoi préparer environ 17,5 millions de repas.

/ATS