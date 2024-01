Table couvre-toi sauve 7200 tonnes de nourriture

L'organisation Table couvre-toi a sauvé de la poubelle l'an dernier 7200 tonnes de denrées alimentaires irréprochables. Ces aliments lui ont permis de soutenir 1,8 million de personnes touchées par la pauvreté en Suisse.

Table couvre-toi a collecté 1500 tonnes de plus que l'année précédente, a annoncé mercredi l'organisation. Celle-ci a augmenté le nombre de points de distribution à 157, mis en place un nouvel entrepôt logistique et relevé son personnel à 4200 bénévoles. Dix nouveaux points de distribution sont prévus cette année.

Le nombre de personnes soutenues, dont des familles, des familles monoparentales, des travailleurs pauvres et des retraités, a également augmenté d'environ 310'000 pour atteindre 1,8 million de personnes.

Le problème du gaspillage est un sujet de plus en plus important dans l'industrie alimentaire et les politiques en sont désormais conscients, constate l'organisation. Seule une collaboration encore meilleure, de l'agriculteur aux offices fédéraux et chimistes cantonaux impliqués, en passant par le commerce de détail, permettra de réduire encore le gaspillage alimentaire en Suisse.

Basée à Winterthour (ZH), Table couvre-toi, financée par des dons, est active depuis 1999. En Suisse romande, l'association dispose depuis 2021 d'un centre de transbordement à Penthalaz (VD). Les denrées alimentaires redistribuées proviennent des producteurs ou des grands distributeurs. Mal étiquetées, bientôt périmées ou légèrement endommagées, elles termineraient à la poubelle si elles n'étaient pas offertes à l'association.

Début janvier, l'association Table Suisse annonçait elle avoir récupéré l'an dernier 6500 tonnes de denrées, ainsi que de produits non alimentaires, en hausse de 400 tonnes par rapport à 2022. Cette marchandise a permis de préparer plus de 18 millions de repas sur l'année. 'La pauvreté et la demande ont augmenté', constatait Table Suisse.

/ATS