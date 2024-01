Temenos a étoffé ses recettes et sa rentabilité au 4e trimestre

Le groupe Temenos a bouclé le dernier trimestre de l'exercice 2023 sur des résultats en hausse et est parvenu à légèrement améliorer sa rentabilité en comparaison annuelle.

Les recettes engrangées d'octobre à fin décembre se sont montées à 298 millions de dollars, en hausse de 7%. Ajustée de l'effet des devises, la croissance est ressortie à 6%, précise le développeur genevois de logiciels bancaires vendredi dans un compte-rendu préliminaire.

Dopés par les activités de souscription (+42%) et d'abonnements à distance (SaaS, +20%), les revenus de licence ont totalisé 153,9 millions, soit 7% de plus qu'au quatrième trimestre 2022. Les produits de la maintenance (+7%) et des services (+9%) sont ressortis à respectivement 109,6 et 34,6 millions.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 8% à 101,3 millions de dollars, pour une marge afférente de 34,0%, en hausse de 20 points de base (pb). Le flux de trésorerie disponible (FCF) a progressé de 7% pour s'établir à 113,6 millions.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, les revenus ont progressé de 5% à un peu plus de 1,0 milliard de dollars. Pour l'exercice en cours, la direction de Temenos entend dévoiler sa feuille de route lors de la publication des résultats audités le 19 février prochain, tout en laissant d'ores et déjà entendre que le FCF est appelé à croître fortement au cours des prochaines années.

'Je suis très heureux de notre solide performance en 2023, qui a surpassé de manière notable tous nos indicateurs clés de performance', s'est félicité le directeur général (CEO) Andreas Andreades, cité dans un communiqué. Et de rappeler la conclusion de plusieurs contrats importants avec des établissements bancaires de premier ordre au cours du dernier trimestre.

'Notre transition vers un modèle de revenus récurrents se poursuit à un rythme soutenu', a poursuivi le dirigeant, signalant que ces derniers représentent désormais 84% des revenus du groupe (730 millions).

/ATS