Tiktok compte investir « des milliards » en Asie du Sud-Est

Le patron de Tiktok a annoncé jeudi vouloir investir 'des milliards de dollars' en Asie du Sud-Est ces prochaines années, alors que les ventes en ligne, lancées dans la région en 2022 par le groupe chinois de partage de vidéos, décollent.

'Nous allons investir des milliards de dollars en Indonésie et en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années', a indiqué Shou Zi Chew au cours d'une conférence dans la capitale indonésienne Jakarta.

'D'une modeste équipe de 100 personnes, nous avons à présent près de 8000 employés en Asie du Sud-Est', a souligné le dirigeant du groupe fondé il y a six ans.

L'application affiche quelque 125 millions d'utilisateurs indonésiens chaque mois, pour un total de 325 millions en Asie du Sud-Est.

En Indonésie, plus grande économie de la région, le groupe compte selon le patron plus de 2 millions de vendeurs dans le 'Tiktok Shop', où sont proposés à la vente des articles de mode, de la high-tech ou des objets fait main.

Une étude de la société de conseil singapourienne Momentum Works, publiée également jeudi, a souligné que le groupe avait su profiter de son succès auprès des millions d'utilisateurs de la région pour développer son activité de vente en ligne en 2022, testée en Indonésie l'année précédente.

S'il se place encore derrière les poids lourds du e-commerce de la région, Shopee et Lazada, Tiktok Shop a enregistré la croissance la plus rapide avec un volume d'affaires (GMV) multiplié par sept en un an, à 4,4 milliards de dollars l'an dernier, contre 600.000 USD en 2021.

Tiktok est contrôlé par le géant technologique chinois ByteDance.

Le volume d'affaires (GMV), indicateur-clé du e-commerce, des neuf principales plateformes de ventes en ligne de la région atteignait 100 milliards de dollars l'an dernier, soit une progression de 14% sur un an, tiré par le groupe singapourien Shopee et par Lazada, une filiale du groupe chinois Alibaba.

/ATS