TotalEnergies et Socar inaugurent un site de gaz à condensats

Le géant pétrogazier TotalEnergies a annoncé lundi le début de 'la mise en production' du champ de gaz d'Absheron situé dans la mer Caspienne en Azerbaïdjan et exploité conjointement avec la compagnie nationale Socar.

L'enclenchement 'de la première phase de développement du champ de gaz à condensats' - du gaz naturel qui contient des hydrocarbures liquides en suspension, ce qui en augmente fortement sa valeur - doit offrir une capacité de production de 4 millions de mètres cube par jour de gaz et 12'000 barils quotidiens de condensats, assure le communiqué.

L'étape accomplie 'connecte un puits producteur sous-marin à une nouvelle plateforme de traitement du gaz' sur le site non loin de la péninsule d'Absheron, à environ 100 kilomètres au sud-est de la capitale Bakou et à une profondeur d'environ 500 mètres.

En 2016, lors de la signature d'un accord entre TotalEnergies et Socar, l'entreprise publique azerbaïdjanaise de production de pétrole et de gaz, la capacité du gisement était estimée à environ 35'000 barils équivalent pétrole par jour, dont une part importante de condensats.

La production du site découvert en 2011 est à destination du 'marché domestique azerbaïdjanais', est-il précisé dans le communiqué.

TotalEnergies et Socar ont chacun 50% du projet, opéré via Jocap (Joint Operating Company of Absheron Petroleum), une société conjointe.

'Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la Compagnie de répondre à la demande croissante de gaz et conforte notre partenariat avec la société nationale SOCAR', a déclaré Nicolas Terraz, directeur général Exploration Production chez TotalEnergies.

/ATS