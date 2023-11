Tous les trains supprimés jeudi entre Genève et Lausanne

Une panne majeure paralyse jeudi le trafic ferroviaire sur l'Arc lémanique. Tous les trains sont supprimés entre Genève et Lausanne et la perturbation devrait durer toute la journée.

En cause: des câbles de transmission ont été endommagés en gare de Renens lors de travaux d'entretien, durant la nuit de mercredi à jeudi. 'Les équipes de réparation sont sur place pour évaluer les dégâts', indiquent les CFF.

Les trains circulent entre Genève et Morges et entre Lausanne et Renens ainsi qu'entre Morges et Bussigny. Pour les trajets manquants, une trentaine de bus ont été mis en place. Néanmoins, les CFF recommandent à leurs clients 'de différer leur voyage dans la mesure du possible.'

La compagnie ajoute qu'il n'est 'actuellement pas possible de faire un pronostic sur le rétablissement du trafic ferroviaire.' Davantage d'informations suivront dans la journée.

Répercussions sur les routes

La panne à Renens a eu d'importantes incidences sur le trafic autoroutier. De nombreux embouteillages se sont formés jeudi matin, notamment à l'approche de Lausanne.

La perturbation a aussi eu des répercussions sur les Transports publics genevois (TPG). Ceux-ci ont interrompu pour la journée leur ligne 9: les six bus qui y roulent habituellement ont été mis à disposition des CFF. 'Notre choix s'est porté sur la ligne 9, car elle est dédoublée par les lignes 1 et 7', indiquent les TPG.

/ATS