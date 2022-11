Toyota: objectifs annuels confirmés malgré les soucis de production

Toyota a maintenu mardi ses prévisions annuelles de bénéfices net et opérationnel, en dépit de difficultés persistantes de production du fait de la pénurie de semi-conducteurs, et d'une chute de 30% de son bénéfice net sur son deuxième trimestre 2022/23.

A cause de ces perturbations sur ses chaînes d'approvisionnement, le géant automobile japonais a abaissé ses objectifs annuels de production (passés de 9,7 à 9,2 millions d'unités) et de ventes totales en volume (revues à 10,4 millions d'unités contre 10,7 millions auparavant, en incluant ses filiales Daihatsu et Hino).

En revanche Toyota a augmenté sa prévision de chiffre d'affaires, grâce notamment à des effets de change favorables liés à la chute du yen.

Le groupe table désormais sur des ventes à hauteur de 36'000 milliards de yens (240 milliards de francs) sur l'ensemble de son exercice qui s'achèvera le 31 mars prochain, contre un objectif précédent de 34'500 milliards de yens. Cela reviendrait à une hausse de 14,7% sur un an.

Toyota a fixé ce nouvel objectif sur la base d'une dépréciation plus forte que prévu du yen par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 135 yens contre 130 yens précédemment.

La monnaie nippone continue en effet de dégringoler face au billet vert, qui valait mardi plus de 148 yens, soit bien plus que le cours sur lequel se base Toyota.

La faiblesse du yen dope les ventes de Toyota à l'étranger une fois qu'elles sont converties dans la devise japonaise, et rend aussi ses exportations plus compétitives. Mais cela gonfle d'un autre côté ses coûts de matières premières et de production.

Sur son deuxième trimestre (juillet-septembre), Toyota a subi une chute de son bénéfice net de plus de 30% sur un an, à 434,3 milliards de yens.

Son bénéfice opérationnel trimestriel a lui reculé de 25% à 562,8 milliards de yens, affecté notamment par la flambée des prix des matières premières et par une charge exceptionnelle liée à la fermeture de l'usine Toyota de Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie), annoncée mi-septembre.

Ses ventes trimestrielles ont cependant progressé de 22,1% à 9218,2 milliards de yens.

Toyota continue de miser sur un bénéfice net annuel de 2360 milliards de yens, soit une baisse de 17,2% sur un an, et sur un bénéfice opérationnel de 2400 milliards de yens (-19,9%).

/ATS