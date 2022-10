Toyota va lancer une deuxième voiture électrique pour la Chine

Toyota a confirmé lundi le lancement prochain de sa deuxième voiture électrique, une berline appelée bZ3, qui pourrait défier la Tesla Model 3 en Chine.

Le N°1 mondial de l'automobile, un pionnier des voitures hybrides qui a tardé à prendre le virage électrique, a conçu cette berline avec le roi chinois de la batterie électrique BYD, a indiqué Toyota dans un communiqué.

La bZ3X promet une autonomie de 600 kilomètres, selon la norme chinoise CLTC, plus optimiste que les normes américaines ou européennes.

Le constructeur promet également une longue durée de vie pour la batterie, avec une capacité à 90% après dix ans d'utilisation.

La bZ3 sera produite et commercialisée en Chine par la coentreprise de Toyota et son partenaire local, le groupe public First Automotive Works (FAW).

Ni la date de sa commercialisation de la berline, ni son poids n'ont été précisés par le constructeur.

Toyota avait lancé mi-2022 sa première voiture électrique, le SUV bZ4X, mais sa commercialisation a été perturbée par une campagne de rappel.

Le géant japonais a longtemps hésité avant de se lancer à grande échelle sur le marché du tout-électrique, et continue d'estimer que ce segment ne va pas se développer aussi vite que beaucoup veulent le croire, du fait de rythmes et stratégies de transition énergétique dans la mobilité très différents selon les régions du monde.

Toyota compte lancer 15 modèles électriques d'ici 2025 et 30 au total d'ici 2030. Il espère vendre 3,5 millions de véhicules électriques par an dans le monde à cette même échéance.

Le groupe écoule actuellement environ 10 millions de véhicules par an, quasi exclusivement à moteurs thermiques ou hybrides.

/ATS