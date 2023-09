Train marchandises extrait du tunnel du Gothard d'ici fin septembre

Les travaux d'évacuation du train de marchandises accidenté, début août, dans le tunnel de base du Gothard doivent durer jusqu'à la fin septembre. Les CFF l'ont annoncé mercredi aux médias qui ont pu se rendre sur les lieux du déraillement pour la première fois.

Jusqu'à présent, 22 wagons et deux locomotives ont été acheminés à l'entrée sud du tunnel, située à 15 km du lieu de l'accident, indiquent les CFF. Huit wagons se trouvent encore dans le tube. Plusieurs wagons marchandises ont été détruits si lourdement qu'ils doivent être mis en pièces avant d'être évacués. Les travaux sont effectués notamment sur une voie provisoire d'évacuation.

Le chantier de la remise en état du tunnel doit commencer dès que l'évacuation sera achevée. Il durera plusieurs mois. Les CFF cherchent actuellement des solutions avec l'Office fédéral des transports (OFT) pour faire passer, dès que possible, des trains voyageurs à travers le tube non endommagé, le week-end, lorsque la demande est la plus forte.

/ATS