Trains entre Loèche et Gampel-Steg interrompus jusqu'à jeudi

L'interruption de la ligne ferroviaire Lausanne-Brigue entre Loèche et Gampel-Steg (VS) à cause des intempéries durera plus longtemps que prévu, soit jusqu'à jeudi à 05h00. Des bus de remplacement circulent entre Sierre et Viège et entre Loèche et Gampel-Steg.

L'interruption concerne aussi bien le trafic grandes lignes que les trains régionaux, écrivent mardi les CFF sur leur site. Ils conseillent aux voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne, Viège et Brigue de passer par Berne.

Le trafic ferroviaire est interrompu depuis le début de la matinée de lundi en raison des inondations. Dans un premier temps, les CFF pensaient que les restrictions dureraient jusqu'à mardi.

/ATS