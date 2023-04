Troisième tube autoroutier inauguré au Gubrist, près de Zurich

Le troisième tube du tunnel autoroutier du Gubrist a été inauguré samedi près de Zurich après six ans et demi de travaux. Il permettra de désengorger l'A1 sur ce contournement nord de la ville, une fois les deux anciens tubes assainis.

Ouvert en 1985, le tunnel du Gubrist, entre Weiningen (ZH) et Regensdorf (ZH), constitue l'un des principaux goulets d'étranglement de Suisse depuis longtemps. Plus de 120'000 véhicules empruntent le contournement nord de Zurich chaque jour. Ce dernier est engorgé plus de 350 jours par an.

Pour y remédier, les autorités ont lancé, en 2016, la construction d'un troisième tube de 3,4 km, à présent achevé. Il s'agit du tube routier le plus large de Suisse avec un diamètre de 16 mètres. Ce dernier doit être mis en service à la fin du mois.

Les autorités lanceront, dans le même temps, l'assainissement de l'un des deux anciens tubes - sur la chaussée en direction de Berne. L'autre (en direction de St-Gall) suivra à son tour d'ici à 2027, selon l'Office fédéral des routes (OFROU). L'impact de l'ouverture du troisième tube sur les embouteillages ne se fera donc ressentir que dans quatre ans.

En attendant, une fête populaire a marqué l'inauguration officielle du troisième tube, samedi. La population a pu venir découvrir l'ouvrage.

/ATS