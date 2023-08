UBS en hausse après la levée des garanties de la Confédération

Le titre UBS évoluait en hausse vendredi matin à la Bourse suisse, suite à la décision de la Banque nationale suisse (BNS) de lever les accords de prêts accordés à Credit Suisse dans le cadre du rachat forcé de ce dernier par son ancien concurrent.

Ces prêts étaient assortis d'une garantie par la Confédération du risque de défaillance (PLB). UBS a par ailleurs indiqué que Credit Suisse avait entièrement remboursé au 10 août les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités. La décision de la BNS a été prise en concertation avec le Département fédéral des finances.

A 10h43, l'action UBS avançait de 4,7% à 20,32 francs, tandis que l'indice SMI reculait de 0,33%.

'Si cette annonce n'est pas une surprise, la décision intervient plus tôt que prévu, nous ne l'attendions que pour le début 2024', écrit Michael Klien de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). 'Il s'agit d'un développement positif, car il signifie que le marché considère que le profil de risque de Credit Suisse et de la nouvelle UBS est désormais plus favorable qu'au moment de la reprise.'

Cette nouvelle devrait calmer le débat politique sur le 'danger' potentiel d'une nouvelle UBS pour la Suisse, note de son côté Andreas Venditti, de Vontobel. La décision s'inscrit également dans le cadre de la résolution des questions réglementaires liées à Archegos fin juillet.

'Le voyage est loin d'être terminé, mais la direction exécute son plan à plein régime', écrit-il. Les résultats du deuxième trimestre, attendus fin août, apporteront sans doute davantage de clarté et de transparence, espère l'analyste.

/ATS