UBS ralentit la cadence au 3e trimestre sous l'effet des marchés

UBS a accusé un coup de mou au troisième trimestre, en raison essentiellement du ralentissement des marchés mondiaux. Les chiffres clés présentés par la banque aux trois clés sont néanmoins supérieurs aux prévisions des analystes.

Le numéro un bancaire helvétique a dévoilé mardi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,73 milliard de dollars, en repli de 24% sur un an. Le résultat avant impôts a quant à lui reculé de 19% à 2,32 milliards, selon un communiqué.

Le produit d'exploitation a pour sa part baissé de 10% à 8,24 milliards, alors que les charges se sont contractées de 6% à 5,92 milliards. Le rapport entre les coûts et les recettes, un indicateur clé très suivi par les marchés, s'est du coup établi à 71,8%, péjoré de 3,1 points de pourcentage, mais toujours dans la fourchette visée des 70% à 73%.

Les résultats présentés par UBS sont à tous les niveaux supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Fin juillet, l'établissement de la Bahnhofstrasse avait déjà averti s'attendre à une activité clients moindre au troisième partiel. D'autres géants bancaires n'ont également pas échappé à la tendance morose marquée par une forte inflation au niveau mondial, la hausse des taux, une crise énergétique et la guerre en Ukraine. Aux Etats-Unis, le bénéfice de JPMorgan a ainsi reculé entre juillet et fin septembre de 17% et celui de Citigroup de 25%. Au Royaume-Uni, HSBC a vu son bénéfice vchuter de 46%.

En guise de perspective, le directeur général d'UBS, Ralph Hamers, a indiqué être 'confiant de pouvoir apporter à ses actionnaires des rendements attrayants et durables'.

/ATS