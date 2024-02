USA: l'inflation (PCE) ralentit en janvier

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti sur un an malgré un rebond sur un mois, selon l'indice PCE, mesure privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), publiée jeudi par le département du Commerce.

La hausse des prix à la consommation est tombée à 2,4% sur un an en janvier, contre 2,6% en décembre, comme attendu. Mais sur un mois, elle s'accélère, à 0,3% contre 0,1%. Une autre mesure de l'inflation, l'indice CPI, publié deux semaines plus tôt, avait déçu, ralentissant bien moins que prévu, et restant supérieure à 3% (3,1%).

/ATS