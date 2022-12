L'inflation a ralenti plus qu'attendu en novembre aux Etats-Unis, à 7,1% sur un an, contre 7,7% en octobre, et est désormais au plus bas depuis décembre 2021, selon l'indice CPI, qui fait référence, publié mardi par le département du Travail.

Sur un mois, les prix n'ont augmenté que de 0,1%, contre 0,4% en octobre. Les analystes s'attendaient à 7,3% sur un an, et 0,2% sur un mois, selon le consensus de MarketWatch.

/ATS