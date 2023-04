Un automobiliste a été pincé à 149 km/h à Cheyres (FR), au bord du lac de Neuchâtel, sur un tronçon limité à 80 km/h. Le conducteur, qui n'a pas de permis de conduire, circulait avec un véhicule emprunté.

L'homme s'est fait contrôler dimanche entre Cheyres et Estavayer-le-Lac. Il a reconnu les faits. Il a ensuite été relaxé et sera dénoncé à l'autorité compétente, a indiqué la police cantonale. Un tel excès de vitesse relève des sanctions prévues par Via Sicura.

/ATS