Un camion 40 tonnes à hydrogène sur les routes genevoises

Le premier camion de 40 tonnes à propulsion électrique et hydrogène conçu en Suisse va commencer ses livraisons en janvier 2023 à Genève. Ce véhicule doté de 570 chevaux pour une autonomie de 450 kilomètres n'émet que de la vapeur d'eau.

Des essais ont eu lieu sur les routes genevoises depuis déjà quelques semaines. Le camion a ainsi accompli 1600 kilomètres. Mais le 40 tonnes a effectué lundi son premier tour de roue officiel devant la presse et les partenaires de ce projet intitulé GoH! (Generation of Hydrogen).

Pour l'occasion, le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers et l'explorateur vaudois Bertrand Piccard ont servi de co-pilotes. Selon le chef du Département du Territioire, ce projet montre que 'les adaptations pour la transition énergétique peuvent être une nouvelle source de prospérité'.

Bertrand Piccard a insisté sur le nécessaire changement de paradigme pour présenter l'écologie sous un jour enthousiasmant. 'A l'avenir, toute la flotte des camions fonctionnera à l'hydrogène', a prédit M.Piccard.

Comme un autre

Ce camion à hydrogène a la même capacité de charge qu'un véhicule classique. Il sera utilisé par Migros Genève, l'un des partenaires du projet, pour amener les marchandises de la centrale de distribution jusqu'aux différentes succursales du canton.

Ce prototype a coûté un peu plus d'un million de francs. Il avait déjà été présenté en mai dernier lors des Assises de la transition énergétique. Le projet est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Nomads et quatre entreprises: Migros, le concepteur de système de propulsion GreenGT, les Services industriels de Genève (SIG) et le groupe spécialisé dans les camions LARAG.

