Un distributeur de billets dynamité à Val d'Illiez (VS)

Des malfrats ont fait exploser un distributeur automatique de billets à Val d'Illiez (VS) dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont ensuite pris la fuite dans une voiture.

L'attaque, qui s'est produite vers 01h50, a causé des dommages importants au bâtiment, annonce la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Elle dit avoir lancé 'une importante opération de recherches', toujours en cours.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) s'est saisi de l'affaire, sachant que des explosifs ont été utilisés. L'enquête est menée en collaboration avec fedpol et la police cantonale valaisanne.

L'attaque de Val d'Illiez s'ajoute à la longue liste de braquages sur des bancomats qui se multiplient ces dernières semaines en Suisse. Depuis le début de l'année, environ 40 distributeurs de billets ont été dynamités ou fracturés, avait annoncé la semaine dernière l'Office fédéral de police (fedpol), contacté par Keystone-ATS.

Une vingtaine d'attaques se sont faites avec de l'explosif ou du gaz, tandis qu'une quinzaine d'appareils ont été fracturés. Aucune manipulation électronique n'a encore été signalée. Il existe près de 7000 distributeurs de billets en Suisse.

'Petits groupes hétérogènes'

Les enquêtes montrent 'que plusieurs groupes sont actifs en Suisse et qu'ils commettent des attaques en série ciblées', avait précisé fedpol. Il s'agit de 'petits groupes hétérogènes de trois à quatre personnes'. Les criminels proviennent de différents pays européens - notamment d'Europe de l'Est, des pays du Bénélux et de France.

Pour l'attaque et la fuite, ils utilisent souvent plusieurs véhicules volés et munis de fausses plaques d'immatriculation ou sans plaques du tout. En outre, les criminels 'traversent sciemment les frontières cantonales ou nationales'.

Depuis 2019, les autorités constatent une recrudescence de ces explosions de bancomats, avait précisé fedpol. Les raisons possibles peuvent être l'exiguïté du territoire et la densité du réseau de distributeurs en Suisse.

