Un montant de 646 millions de francs pour les années 2024-2027

Le Parlement veut renforcer la compétitivité des PME et des régions. Il a accepté les 646 millions de francs demandés par le gouvernement pour la promotion économique pour la période 2024 à 2027. Le Conseil des Etats a rejoint lundi le National sur les derniers points.

Les deux plus grosses enveloppes ont fait débat. Le Conseil fédéral et le National voulaient prévoir 233 millions pour Suisse Tourisme, tandis que le Conseil des Etats demandait 13 millions de plus. Ce dernier a finalement renoncé lundi à l'augmentation.

Concernant le montant pour le Fonds de développement régional pour 2024-2031, le gouvernement, soutenu par la Chambre du peuple, prévoyait 217,3 millions, mais la Chambre des cantons souhaitait 12,7 millions de plus. Celle des cantons a de nouveau plié.

Les Chambres s'étaient déjà accordées sur les quatre autres crédits demandés, concernant la promotion des exportations (99 millions), la promotion de la place économique (18,5), le développement de la cyberadministration (32,8) ainsi que l'encouragement de l'innovation (45,4).

