Un motard pincé à 178 km/h au lieu de 80 au Marchairuz (VD)

Un motard a été flashé à 178 km/h au lieu des 80 km/h autorisés dimanche vers 16h00 au col du Marchairuz (VD). Ce Suisse de 23 ans a été dénoncé au Ministère public et son permis lui a été retiré sur-le-champ, a indiqué mercredi la police cantonale vaudoise.

Il s'agit d'une infraction Via Sicura, précise-t-elle. Au vu du dépassement de vitesse élevé, un appel radio a été diffusé par les gendarmes qui effectuaient le contrôle. Le motard, qui roulait en direction du Brassus, a été interpellé non loin de l'Abbaye par une patrouille et conduit au Centre de la Blécherette où il a été auditionné en présence d'une avocate commise d'office.

Toujours dimanche, peu après 11h30, un automobiliste suisse de 29 ans a été contrôlé à 106 km/h au lieu de 50 dans la commune de Savigny. Contacté par téléphone par la police, il a reconnu les faits.

Le jeune homme a été pris en charge à son domicile et acheminé au poste pour y être auditionné en présence d'un avocat. Il a lui aussi été dénoncé au Ministère public qui a ouvert une enquête pénale et son permis a été saisi sur-le-champ.

Prison et retrait de permis

La police cantonale vaudoise rappelle que la vitesse inadaptée reste une des causes principales des accidents faisant chaque année des victimes. Elle appelle les usagers de la route à respecter les vitesses autorisées et à adapter leur vitesse aux conditions de la route, pour éviter les accidents et la mise en danger d’autrui.

Le délit de chauffard est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, d'un retrait du permis de conduire d'au moins deux ans, sans compter la confiscation du véhicule.

/ATS