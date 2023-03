Un petit vent d'optimisme souffle sur l'industrie MEM helvétique

L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a moins souffert que prévu l'an passé. Ses revenus se sont enrobés de 9,4%, les exportations de 5,6% et ses entrées de commandes de 2,4%, énumère mercredi Swissmem.

Sur le seul dernier trimestre, la croissance a atteint 8,8%, quand les entrées de commandes ont rebondi de 2,4%. La tendance est d'autant plus réjouissante, que les passages d'ordres en provenance de l'étranger s'étaient étiolés d'un bon cinquième au partiel précédent. L'utilisation des capacités de production a progressé de près de 3,5 points de pourcentage à 89,6%.

Les effectifs du secteur ont dans ce contexte enflé de 2,6% pour représenter 326'500 salariés.

La faîtière du secteur profite de cette performance pour arborer un 'optimisme prudent' pour l'année en cours. Ses membres évoquent notamment une pression tarifaire persistante et redoutent que l'inflation n'amène les banques centrales autour de la planète à resserrer leurs politiques monétaires et refroidir par là même la conjoncture mondiale et la demande en biens d'investissement.

Evité cet hiver, le spectre de pénuries d'énergie plane toujours sur la prochaine morte-saison.

/ATS