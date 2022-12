Un premier bilan positif pour les ventes de Noël

Les commerçants suisses tirent un premier bilan positif des ventes de Noël, qui se sont inscrites dans la lignée des années précédentes. Il semble que le climat de consommation, péjoré par la crise de l'énergie et l'inflation, ait épargné la période des fêtes.

Coop indique que la demande a été 'aussi élevée que les années précédentes'. Dans les différents magasins spécialisés du groupe, jouets, textiles, appareils électroniques, parfums et sets de soins ainsi que montres et bijoux ont été très recherchés. Les habitudes d'achat n'ont pas changé de manière significative, le commerce en ligne s'affirmant comme un 'complément parfait du commerce stationnaire', souligne une porte-parole.

Pour Manor, le premier bilan des ventes est 'globalement positif' avec une dernière semaine avant Noël qui a généré un chiffre d'affaires important. Les montants d'achat les plus élevés ont été enregistrés entre le 22 et le 24 décembre, explique une porte-parole. En outre, 'de nombreux chèques-cadeaux ont été offerts et leur volume nous laisse espérer des affaires positives pour la semaine précédant la Saint-Sylvestre et le mois de janvier'.

Le service d'achat en ligne et de récupération en magasin a été très apprécié, avec des retraits jusqu'à la dernière heure avant la fermeture du magasin le 24 décembre.

Les magasins d'habillement et d'accessoires PKZ assurent que le bilan des ventes de Noël se révèle 'très réjouissant'. 'En décembre, nous sommes largement au-dessus de l'année précédente et aussi massivement au-dessus du budget', indique un responsable de la communication. Parmi les produits les plus demandés, les vestes et manteaux d'hiver, ainsi que les pulls, les accessoires et les tenues de fête.

'Dans l'ensemble, le groupe PKZ se situe fin novembre 20% au-dessus de l'année pré-Corona 2019 et nous sommes donc très satisfaits de l'exercice actuel, qui sera clôturé chez PKZ fin janvier 2023', se félicite-t-il.

L'E-commerce en forme

Les boutiques en ligne ont aussi tiré leur épingle du jeu, les consommateurs se montrant de plus en plus enclins à faire leurs emplettes de Noël à distance. 'Les affaires de Noël ont très bien démarré et nos clients ont été d'humeur à acheter pour Noël pendant tout le mois de décembre', remarque une porte-parole de Digitec Galaxus. Le géant du commerce en ligne détenu par Migros assure avoir enregistré 'une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente pendant la semaine Black Friday'.

Le moral des consommateurs tient bon, 'l'inflation n'ayant pas encore vraiment touché le commerce en ligne'. Les paniers entre le Black Friday Week et Noël ont été remplis 'plus assidûment que l'année dernière', précise-t-elle.

Au cours des dernières semaines, Digitec Galaxus assure avoir expédié en moyenne plus de 50'000 colis par jour depuis ses propres entrepôts. Sous le sapin se sont retrouvés les jeux de construction Lego, les consoles de jeux de Sony et Nintendo, les téléphones portables et les écouteurs d'Apple ainsi que les sèche-cheveux et les aspirateurs Dyson.

La Poste suisse a quant à elle expédié 22,3 millions de colis entre fin novembre et Noël, un chiffre en baisse de 5,5% sur un an. 'Les raisons de ce recul tiennent entre autres au climat de consommation morose et à la levée des mesures de lutte contre le coronavirus', indique le géant jaune. Par rapport à la même période en 2019, dernière année avant la pandémie, les volumes de colis affichent cependant un bond de 23%.

Le 20 décembre, plus de 1,2 million de colis ont défilé sur les convoyeurs à bande des installations de tri, signant le record journalier de 2022.

En décembre, les ventes de Noël se sont inscrites en hausse de 6% sur un an, les dépenses moyennes par jour ayant augmenté, selon les données relevées à partir des cartes de paiement par Monitoring consumption Switzerland, qui se basent sur les informations de SIX et Worldline.

/ATS