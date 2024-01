Un réseau pour rendre l'intelligence artificielle plus accessible a été lancé au WEF

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), avec notamment les EPF de Lausanne et Zurich, a lancé mercredi au WEF le Réseau international de calcul et d'IA (ICAIN). Sa mission: développer des technologies d'intelligence artificielle (IA) profitant à tous.

L'annonce a été faite dans le cadre du Forum économique mondial (WEF) 2024 à Davos (GR). Les fondateurs du Réseau international de calcul et d'IA souhaitent ouvrir l'accès aux infrastructures de supercalculateurs, de données et de logiciels, ainsi qu'au savoir-faire en matière d'IA, à une communauté plus large, indique un communiqué de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

L'objectif est de faciliter les projets de recherche internationaux qui profitent à la société dans son ensemble et de promouvoir les objectifs de développement durable des Nations unies. Parmi les partenaires du projet figurent également le Centre suisse de calcul scientifique et le Laboratoire européen pour l'apprentissage et les systèmes intelligents, notamment.

/ATS