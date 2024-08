Un wagon sur la désinformation pour la classe roulante des CFF

Le train 'Ecole et Découverte' des CFF, destiné aux classes scolaires, compte désormais aussi un wagon consacré à la distinction entre 'fake news' et faits réels. Le nouveau module ludique a été inauguré à Brugg (AG) en présence du conseiller fédéral Albert Rösti.

'Il faut sensibiliser les élèves afin qu'ils consultent les médias sociaux de manière critique', a déclaré le ministre des transports et de la communication mardi lors de la présentation de la nouvelle offre de la 'classe roulante' des CFF. La compétence médiatique des jeunes est 'd'une énorme importance', a-t-il souligné.

Les thèmes des fausses informations et de la désinformation figurent au coeur du cinquième wagon du train didactique. Le contenu du nouveau module a été développé en collaboration avec la SSR.

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) ne doit pas seulement informer le public de manière soigneuse et équilibrée, elle doit aussi aider le public, jeunes en tête, à se repérer dans le monde numérique, a soutenu son directeur général Gilles Marchand. Le nouveau wagon thématique est, à cet égard, un lieu pédagogique unique en son genre.

Projet de régulation des médias sociaux

Le Conseil fédéral entend, lui aussi, apporter sa pierre à l'édifice, a souligné Albert Rösti. Selon lui, il faut réguler autant que possible des plateformes comme Facebook, X ou YouTube, a dit le ministre. L'objectif est de faciliter le signalement de fausses informations ou de présentations erronées de faits réels. Il s'agit aussi de punir les commentaires haineux.

Le département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication (DETEC) va présenter prochainement une proposition dans ce sens au Conseil fédéral. En avril 2023, le gouvernement avait chargé le DETEC de développer un projet de régulation des plateformes de communication, à soumettre en procédure de consultation.

Présent également à Brugg, le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, s'est dit 'fier' de la nouvelle offre de la classe roulante de la compagnie ferroviaire. Le train 'Ecole et Découverte' accueille des élèves à partir de l'âge de 10 ans. Plus de 17'000 élèves l'ont déjà visité depuis son lancement en 2003. Le convoi éducatif fait halte 12 à 15 fois par an dans toute la Suisse.

