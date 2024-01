Une association intercantonale pour guider la transition écologique

Une nouvelle association intercantonale voit le jour dans le milieu de l'agriculture en Suisse romande. Pilotée depuis le canton de Vaud, AgroImpact veut accompagner la transition climatique de l'agriculture à travers la réduction de son empreinte carbone.

Il s'agit d'une collaboration 'inédite et pionnière' en Suisse entre pouvoirs publics, agriculteurs, industriels et associations écologistes, initiée par Prométerre et le Canton de Vaud. L'objectif est d'épauler les agriculteurs et réaliser des actions concrètes dans des fermes réparties dans les six cantons romands, notamment en matière de stockage de gaz carbonique dans les sols.

Une vingtaine de paysans ont participé au projet-pilote et une centaine de fermes sont désormais inscrites, en majeure partie dans les cantons de Vaud et Genève. L'association se dit ouverte à intégrer des cantons alémaniques.

AgroImpact a développé un procédé permettant de calculer non seulement les émissions précises d'un domaine agricole, mais aussi sa capacité à stocker du carbone dans le sol.

