Une centaine de chiens Saint-Bernard dans les rues de Martigny (VS)

Les badauds ont pu découvrir un cortège d'une centaine de chiens Saint-Bernard vendredi en fin d'après-midi à Martigny (VS). Un joyeux défilé qui lançait le coup d'envoi du concours de l'Union mondiale des clubs de St-Bernard qui se déroule ce week-end.

La centaine de Saint-Bernard et leurs accompagnateurs regroupés sur la Place centrale ont ensuite parcouru les rues durant un peu plus d'une demi-heure pour rejoindre l'amphithéâtre romain. Les animaux ont fait le bonheur des petits et des grands qui ont rivalisé de selfies.

Les Saint-Bernards sont venus à Martigny pour participer au concours de l'Union Mondiale des Clubs de St-Bernard (UMSB/WUSB). Celui-ci 'réunira au total quelque 150 chiens provenant de dix-sept pays', précise à Keystone-ATS David Lüthi, éleveur et président du Groupe romand du St-Bernard.

Les standards de la race

La WUSB est la seule organisation internationale de la race du Saint-Bernard. 'Elle regroupe une vingtaine de pays, essentiellement européens, mais aussi l'Afrique du Sud et les Etats-Unis. Quant au concours, il se déroule chaque année dans un des pays membres', détaille David Lüthi.

Le but du concours est de préserver et présenter les standards de la race helvétique, parfois malmenés. 'Le Saint-Bernard est un chien de haute montagne et pas un chien à la Walt Disney, rond et poilu comme un nounours'.

Par rapport au célèbre chien de sauvetage Barry, ses successeurs ont pris du poids. 'S'ils deviennent trop lourds, changent de morphologie, ils risquent notamment des problèmes de santé avec une espérance de vie raccourcie', prévient l'éleveur.

Portes ouvertes à Barryland

L'amphithéâtre accueillera aussi les expositions et concours dans le cadre du Clubshow du club suisse du Saint-Bernard qui fête ses 140 ans. Non loin, le musée Barryland ouvrira ses portes gratuitement et proposera des activités.

'Une dizaine de nos chiens participeront au très prisé concours de la WUSB. Ils devront séduire le jury international en correspondant parfaitement au standard de la race', relève la Fondation Barry dans un communiqué, précisant que l'élevage a remporté 'le concours du lot d'élevage en 2016, 2017, 2018 et 2023'.

/ATS