Une coalition lémanique contre l'extension « nocive » de l'A1

Soumis au vote le 24 novembre, l’élargissement des autoroutes est nocif, selon un comité d'associations environnementales. Il pointe notamment le tronçon Nyon (VD)-Vengeron (GE). Aberration écologique, ce projet va entraîner une croissance du trafic, déplore-t-il.

L'A1 élargie sera à nouveau saturée en dix ans et le trafic dans les localités va augmenter, a averti mercredi une coalition lémanique composée de l'ATE, actif-trafiC, Pro Vélo, le WWF, Uniterre, Ag!ssons, les Grands-parents pour le climat, Pro Natura, Birdlife et l'Alliance climatique et l'Association Climat Genève.

“C'est une réalité documentée d'innombrables fois dans le monde par des expériences concrètes et des dizaines d'études: élargir les routes ne résout pas les bouchons”, a déclaré Thibault Schneeberger de l'association actif-trafiC, cité dans un communiqué.

