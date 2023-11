Une commission soutient la révision de la loi sur le CO2

La Suisse doit avoir une nouvelle politique climatique pour les années 2025 à 2030. La commission de l'environnement du National se rallie dans les grandes lignes au projet gouvernemental.

Elle s'est prononcée pour une révision ciblée de la loi sur le CO2 par 18 voix contre 7, ont indiqué jeudi soir les services du Parlement. Le projet repose sur des instruments déjà en vigueur, accompagnés de mesures incitatives et sans augmentation de taxes.

Ce projet de loi vise à réduire de moitié, d’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse par rapport à 1990. La commission va plus loin que le Conseil fédéral et veut que 75% de la réduction des émissions soient réalisés en Suisse. Le Conseil fédéral propose environ deux tiers à l'interne et le tiers restant à l'étranger.

/ATS